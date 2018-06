Afrique de l'Ouest: UEMOA - Vers une redevance communautaire de sécurité et de sûreté de l'aviation civile

Le maire de Dakar, en prison depuis mars 2017 et condamné en première instance à 5 ans de prison… Plus »

Les membres du Conseil discuteront par ailleurs de l'adoption d'un code communautaire des investissements destiné, selon Amadou Bâ, à relancer ce projet et à l'harmoniser pour "plus de cohérence dans les politiques de promotion de l'investissement".

Le Conseil des ministres de l'UEMOA va également examiner un projet de règlement portant statuts, organisation et fonctionnement de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sureté de l'aviation civile.

"Il s'agit d'aller vers des référentiels juridiques en matière de gouvernance, d'administration et de levée de ressources propres par le biais de cette redevance, a expliqué le président du Conseil des ministres de l'Union, le ministre sénégalais de l'Economie et des Finances, Amadou Bâ.

Dakar — Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) envisage d'instaurer une redevance destinée à financer l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sureté de l'aviation civile, a appris l'APS à Dakar, vendredi.

