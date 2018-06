Sénégal: Diomansy Kamara - "Les Lions ont besoin d'un renforcement mental"

Samara, 29 juin (APS) - L'équipe du Sénégal, éliminée aux quarts de finale de la CAN 2017 et à la phase de poules de la Coupe du monde 2018, doit chercher à "progresser mentalement", affirme son ancien attaquant, Diomansy Kamara, dans un entretien avec l'APS.

"Quand on revoit ces deux matchs (contre le Japon et la Colombie, en Coupe du monde, Ndlr), on se rend compte qu'une autre équipe les aurait gagnés sans problème. Mais cette équipe (celle du Sénégal, Ndlr) n'a pas réussi à se transcender", a analysé Kamara.

L'ancien attaquant international, aujourd'hui consultant à Canal Plus, estime qu"'il y a eu deux moments clés dans l'histoire de cette génération : c'est le match des quarts de finale de la CAN 2017, contre le Cameroun, et cette rencontre contre la Colombie".

Les Lions du Sénégal ont été éliminés de la CAN 2017 par tirs au but. Jeudi, ils ont été éliminés de la Coupe du monde, après avoir battu la Pologne (2-1), fait match nul avec le Japon (2-2) et cédé devant la Colombie (0-1).

"Il y a, chez les Lions, une impossibilité à se prendre en charge quand on est proche de l'objectif. Les gens ont beaucoup parlé de cette équipe colombienne, mais elle n'a pas existé durant le match. Personne n'aurait crié au scandale si elle avait perdu, notamment en première période. Mais il a manqué aux Lions un dernier coup de reins, un dernier grand effort... " a analysé Diomansy Kamara.

"On doit être plus forts mentalement, ce que je ne ressens pas chez les joueurs", a ajouté Kamara, disant être déçu de l'élimination des Lions dès la phase de poules de la Coupe du monde, tout en saluant la qualité du management d'Aliou Cissé.

"Il a été beaucoup critiqué pendant la CAN. Mais avec cette Coupe du monde, il a démontré qu'il peut être au niveau des meilleurs", a souligné Diomansy Kamara, parlant du sélectionneur du Sénégal.

Selon lui, Aliou Cissé a relevé le défi tactique face àJosé Pékerman, le sélectionneur de la Colombie.

"Je suis fier de ce qu'il a réussi avec son équipe. Et je suis convaincu que si on le laisse travailler, il apportera de grandes satisfactions dans un futur pas très lointain", a-t-il assuré.