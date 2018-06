Sénégal: Lancement d'un projet visant la pacification de l'espace public sénégalais, lundi à Mbour

Le maire de Dakar, en prison depuis mars 2017 et condamné en première instance à 5 ans de prison… Plus »

Selon Dr Bakary Sambe, cet appui de l'ambassade de France devrait permettre d'élargir le rayon d'action de Timbuktu Institute qui atteindrait ainsi plus de jeunes et d'organisations de la société civile à travers le Sénégal.

Il sera mis en œuvre en partenariat avec Timbuktu Institute et exécuté, dans sa première phase, à Mbour, Saint-Louis, Thiès et Kaolack, dans le but de participer à la promotion d'initiatives citoyennes au Sénégal et en Gambie, selon la même source.

Le PISCCA a comme objectif général "d'accompagner le développement des principes de recevabilité et de transparence dans l'action publique, de promotion des droits humains, de plaidoyer pour le climat, de la citoyenneté, de la culture de la paix et de non-violence", explique le communiqué.

