Angola: Le pont de Nóqui favorise le commerce entre le pays et la RDC

Soyo — L'entrée en service cette année du pont de la municipalité de Nóqui, province du Zaire, va dynamiser le commerce entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC).

C'est ce qu'a déclaré vendredi à la presse le président du Conseil administratif de la société portuaire de Soyo, Manuel Nazareth Neto, qui a fait savoir qu'il existait un programme à exécuter visant la récupération et le rééquipement de cette infrastructure portuaire.

"C'est un projet qui intéresse certaines entreprises nationales et pas seulement, comme Cimangola et d'autres. Par conséquent, nous créons les meilleures conditions internes qui permettront le fonctionnement de cette infrastructure dans les prochains jours", a-t-il expliqué.

Le responsable a dit qu'il y avait contacts réguliers avec les hommes d'affaires nationaux intéressés par l'exploitation du pont de Nóqui et que la RDC et d'autres pays de cette région étaient leurs marchés préférentiels pour l'exportation de leurs produits et vice versa.

"Nos hommes d'affaires étaient au mois d'avril à Nóqui, où ils ont vérifié les conditions actuelles du quai et préparent actuellement une proposition pour discuter avec l'Administration du Port de Soyo du fonctionnement de ce projet", a-t-il révélé.

Selon lui, cette structure est partiellement intacte, ne nécessitant que quelques travaux pour sa récupération et sa réactivation, afin qu'il reçoive des navires de petite et moyenne taille, similaires à ceux qui accostent dans les ports de Cabinda, en Angola, Boma et Matadi (RDC), sauf ceux conteneurisés.

Construite avant l'indépendance nationale (1975), cette infrastructure a bénéficié en 2007 de travaux de réhabilitation, dont les travaux ont été financés par le gouvernement provincial du Zaire.

La municipalité de Nóqui est située à 175 kilomètres au nord-ouest de la ville de Mbanza Kongo, siège de la province, et est bordée par la ville de Matadi (RDC).