Angola: La pénurie alimentaire et l'enregistrement des naissances parmi les droits les plus violés

Les 11 engagements comprennent l'assistance alimentaire, l'enregistrement des naissances, la santé, la prévention et l'atténuation de la violence à l'égard des enfants, les compétences familiales et infantiles et la communication sociale.

Selon la représentante de l'Action sociale, de la Famille et Promotion de la Femme, Esneva Diogo Gonçalves, il y a l'enregistrement de nombreuses familles qui abandonnent leurs enfants faute de conditions de vie et qui sont été envoyés à des foyers d'accueil.

Selon la responsable, qui parlait en marge d'une réunion sur la municipalisation des 11 engagements envers l'enfant, une moyenne de six familles se sont tournées vers l'administration pour l'aide alimentaire et il y a plusieurs enfants sans enregistrement de naissance.

Luanda — La pénurie alimentaire et les difficultés d'enregistrement des naissances sont entre autres droits de l'enfant le plus violé dans le district urbain de Sambizanga, a déclaré vendredi, la représentante locale de l'Institut national pour l'enfant (INAC), Tereza Escórcio.

