Gabon: RPR/Le parti de Ntoutoume Emane entre officiellement sur la scène politique

A la fin de la cérémonie, le président du nouveau parti a reçu les symboles du RPR dont un chasse-mouche, symbole de chefferie, un drapeau, ainsi que le récépissé définitif du Ministère de l'intérieur et les textes régissant sa structure politique. Avec cette sortie officielle à la veille des élections législatives, il est fort probable que l'écurie Jean François Ntoutoume Emane entre dans la course vers l'Assemblée nationale.

Sa seconde allocution, à caractère politique cette fois-ci, a duré près d'une heure. Durant 57mn, l'ancien premier ministre a dressé un tableau sombre sur le Gabon. Comparant l'état actuel de son pays aux années fastes passés, Ntoutoume Emane a dit avoir "honte, très honte" de la situation dans laquelle se trouve sa patrie depuis 2009 : « On nous a promis l'émergence, mais, hélas, on ne cesse d'immerger le Gabon et les gabonais dans le chaos et la chien lit. Aujourd'hui, notre pays est en lambeaux dans tous les secteurs y compris la fonction publique et il a déjà un pied dans la banqueroute, dans la cessation de paiements »

Le président du RPR, Jean François Ntoutoume Emane a fait deux interventions. La première, un discours de six pages, était un hommage particulier à Jules Aristide Bourdes Ogouliguendé, « son frère, et surtout son ami de près de 60 ans ». Tout jeunes, sous l'ère coloniale, ils ont été deux gabonais dans un collège du Congo, alors que Brazaville était la capitale de l'AEF(Afrique équatoriale française). Ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon sous le défunt Omar Bongo Ondimba, son vieux compagnon est décédé à Libreville il y a quelques mois, durant une hospitalisation.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.