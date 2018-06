Ile Maurice: Overdose présumée d'Adhu - La famille incriminée nie en bloc les accusations

«Je suis anéantie, dit-elle. J'ai une fille de 13 ans et je ne fais aucune différence entre Adhu et elle.» Notre interlocutrice souligne que lorsque l'adolescente est tombée malade le 18 juin, elle a accompagné la mère de celle-ci à l'hôpital.

Interrogés par la police de Rose-Belle, vendredi 29 juin, les membres de la famille incriminée rejettent en bloc les accusations. Secouée par ce drame, l'une d'entre eux a néanmoins accepté de nous parler. Elle confie d'emblée qu'elle ne comprend pas comment sa fille et elle se retrouvent aujourd'hui mêlées à cette histoire. «C'est mal de dire que ma fille et moi l'avons tuée en lui donnant de la drogue.»

La mère d'Adarshee Babooram, Neera Panchoojeenah, soutient que sa fille a été piégée. «Ma fille m'avait dit qu'on lui avait donné un médicament car elle ne se sentait pas bien. Et puis, elle s'est endormie.» Ce jour-là, avance la quadragénaire, l'adolescente ne s'était pas rendue à l'école. Quelques jours après avoir pris le médicament, Adarshee Babooram aurait commencé à avoir des crises. Le lundi 18 juin, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital avant d'être autorisée à rentrer chez elle. Or, en route, elle a refait une crise.

