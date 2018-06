Togo: Crédit d'impôt - Qui peut en bénéficier ?

Pour conclure mon propos et être le plus clair possible, le crédit d'impôt n'est pas synonyme de crédit accordé à l'Etat par une entreprise.

Ensuite, un crédit d'impôt peut être constaté lorsqu'une entreprise vient à payer plus d'impôts qu'elle n'en doit. C'est le cas d'un versement de sommes supérieures à l'impôt dû. Dans le cas de la TVA par exemple un crédit peut être généré lorsque le montant de la TVA payée par une entreprise à ses fournisseurs de biens et services est supérieur à celui de la TVA collectée par cette même entreprise.

Le cas le plus fréquent est celui du crédit de TVA dans lequel peuvent se retrouver les entreprises autorisées à collecter cette taxe sur leurs ventes de biens et services.

