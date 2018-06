Togo: Les dés sont jetés !

Ils seront finalement 20 clubs dans les starting-blocks pou la succession de Dynamic FC vainqueur de la 3ème édition du tournoi Renaissance Kloto 2017.

Comme annoncé en début de cette semaine, l'ATC (Afrique Terre de Culture) et le Comité d'organisation de cette compétition des jeunes qui met, chaque vacances, en ébullition, dans le bon sens du terme, tout le grand Kloto, ont procédé ce jour à La Maison des Enfants de Kpalimé, au lancement officiel de l'édition 2018 de cette compétition qui allie football et chants chorales.

D'après le président de l'ATC, Mileck Agbokou, il s'agit pour cette édition à 20 clubs qui viennent représenter les « préfectures du Golfe, de Lomé-Commune, de la préfecture d'Agou, de Kpélé Akata et de la préfecture de Kloto ».

En organisant cette 4ème édition du Tournoi Renaissance Kloto 2018, l'ATC maintient toujours dans son viseur, le bien-être de la jeunesse togolaise et le vivre ensemble au sein des communautés togolaises.

A la différence de la 3ème édition parrainée par le président de l'Université de Lomé, Professeur Dodzi Kokoroko, cette édition 2018 de l'évènement sportive des vacances que tous les fils et filles du Grand Kloto attendent, sera sous le parrainage d'un autre fils du milieu et qui a assuré de hautes fonctions dans la gestion du Togo, à savoir l'ancien Premier ministre, Arthème Séléagodji Ahoomey-Zunu.

Après le lancement, la compétition proprement dite démarrera d'après les informations qui nous ont été communiquées le 12 Août 2018 et sera abritée par deux terrains de jeu, à savoir le terrain de Hanyigba qui abritera les Poules A et B, et celui de Lavié qui verra se produire les équipes des Poules C et D.

Toujours à son habitude, les matches d'ouverture (le 12 Août 2018) et la finale (le 07 Octobre 2018) quant à elles se dérouleront au Grand stade de Kpalimé, indique-t-on, toujours du côté de l'organisation. Une innovation, en levée de rideau, un match d'exhibition mettra aux prises, les U15 du Centre Romario et de Sporting Club. Autre nouveauté de ce tournoi qui tient compte du réaménagement subi par le calendrier pédagogique au Togo, c'est que les matches ont lieu sur trois jours chaque semaine, Mercredi, samedi et dimanche, surtout pour la phase des Poules.

Avant même le lancement du tournoi ce samedi, déjà lundi dernier, le président de l'ATC, Mileck Agbokou, se confiant à l'équipe de la rédaction sportive de Telegramme228 a indiqué que de « sérieux prétendants pour le trophée cette année en l'occurrence l'équipe détentrice du trophée le Dynamique FC de Kpalimé sans oublier le finaliste malheureux Réveil de Kpalimé » sont encore attendues alors que « JJKA de Kpélé Adéta et le centre Swallows de Hédzranawoé », signent leur arrivée dans cette prestigieuse compétition de jeunes dans le Grand Kloto.

Et un coup d'œil complet sur les 20 équipes laissent entrevoir qu'il y aura bel et bien comme le promettait M. Agbokou, « beaucoup d'attractions à couper le souffler de la population de Kloto et ses environs pendant les belles vacances 2018 ».

Les dés sont donc jetés et bien malin sera celui qui pourra avec exactitude prédire qui sera le successeur de Dynamique FC au soir du 07 Octobre prochain dans l'antre du football à Kpalimé