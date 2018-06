Algérie: 90.000 ressortissants étrangers exercent au pays

ALGER- Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa, a affirmé jeudi à Alger, que la… Plus »

Le "Programme de Coopération Sud-Sud pour les pays d'Afrique dans les domaines du Dialogue social et de la Sécurité sociale", est le fruit d'une convention signée, en octobre 2015, entre le gouvernement algérien, qui l'a totalement financé, et l'OIT. Il s'inscrit dans le cadre de la "promotion

"Des syndicats nous ont contacté pour demander plus de temps car ils ont compris que cette façon de faire les aide à s'organiser et à mieux connaitre leurs affiliés", a-t-il ajouté, assurant "avoir besoin de partenaires sociaux forts et organisés".

Interrogé sur le travail informel des étrangers, il a relevé la "difficulté de le cerner", faisant savoir que l'administration algérienne "essaye de gérer ce dossier très sensible et qui a une dimension humanitaire".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.