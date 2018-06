Afrique: Union africaine - Denis Sassou N'Guesso à Nouakchott pour le 31e sommet des chefs d'État

La question du Sahara occidental sera examinée lors d'un huis clos, le 1er juillet, au cours duquel le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, rendra son rapport. Question sensible comme en témoigne la nature complexe des rapports entre l'Algérie, principal soutien de la cause sahraouie, et le Maroc avec lequel le Polisario se dispute le territoire depuis plusieurs décennies. Elle avait provoqué le départ du royaume chérifien de l'organisation panafricaine en 1984, mais depuis, Rabat a renoué avec la famille africaine. Ce qui fait dire à certains observateurs que l'organisation disposerait à nouveau d'une certaine marge de manœuvre dans ce dossier.

La « bataille contre la corruption », thème officiel du sommet de l'Union africaine (UA) qu'abrite la Mauritanie, du 28 juin au 2 juillet, n'éclipsera sans doute pas d'autres sujets importants qui animeront les huis clos. Parmi ces sujets, on peut citer la réforme de l'institution, la question du Sahara occidental et la présence du président français, Emmanuel Macron.

