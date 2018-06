Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Soixante stagiaires achèvent leur formation

Le chef de la diplomatie bissau-guinéenne, Joao Ribeiro Butiam Co, a été reçu le 28 juin… Plus »

Au terme de cette formation, les résultats rendus publics déclarent soixante admis pour l'ensemble des deux filières sur un effectif total de soixante apprenants, soit un taux de réussite de 100%. La moyenne générale a été de 16,15 pour la filière Gestion comptable et financière (GCF) et de 16,42 pour la filière Gestion des ressources humaines (GRH).

« En effet, ces stagiaires nouvellement qualifiés occupaient tous un poste dans la filière administrative. Et sans formation initiale, chers stagiaires, vous vous en êtes toujours bien sortis. Ainsi, la plus-value de cette formation pour vous stagiaires, c'est bien la qualification que vous détiendrez désormais par ce parchemin qui sanctionne la fin de formation en GCF/GRH », a indiqué le commissaire en chef de 1ère classe, directeur général de l'administration et des finances, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, dans son discours de clôture.

L'objectif principal du stage, le dixième du genre, était de permettre aux Forces armées congolaises et à la gendarmerie nationale de disposer d'un personnel administratif aguerri aux nouvelles normes de gestion des ressources humaines et financières, à même de contribuer à l'amélioration de la gouvernance administrative en milieu militaire, notamment en corps de troupe.

Des sous-officiers des corps de troupe occupant tous un poste dans la filière administrative ont pris part à des stages en gestion comptable et financière et en gestion des ressources humaines, organisés par la Direction générale de l'administration et des finances pendant deux mois à Brazzaville.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.