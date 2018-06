Congo-Brazzaville: Paiement des sinistres - Plus de vingt mille dossiers déjà recensés

Le chef de la diplomatie bissau-guinéenne, Joao Ribeiro Butiam Co, a été reçu le 28 juin… Plus »

Pour le succès de cette opération, la société compte sur la participation des administrateurs locaux, chefs de quartier et maires pour appuyer l'action, afin que les intéressés entrent en possession de leurs droits. Outre les récentes victimes, l'ARC prend également en compte les anciennes, quelle que soit l'année du sinistre. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent aussi contacter le 7575, un numéro gratuit mis à leur disposition.

« Cette campagne continuera tant que nous n'aurons pas fini de faire face à nos engagements vis-à-vis des assurés et victimes. Nous rappelons à la population que les services de l'ARC sont ouverts pour accueillir les dépôts et faire le suivi de leurs dossiers d'accidents jusqu'à l'indemnisation. Ce n'est pas une utopie », a-t-il déclaré.

La campagne de proximité visant à redorer l'image de la société se déploiera progressivement dans d'autres arrondissements et localités du pays, a rassuré le directeur de production et de développement de l'ARC, Aude Vaya.

Pour se rapprocher de ses victimes, la société d'Assurance et de réassurance du Congo (ARC) a ouvert, le 29 juin, les guichets pour l'identification et l'indemnisation des victimes devant la Commune de Bacongo, le 2e arrondissement de Brazzaville.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.