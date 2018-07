Angola: Le Comité Central approuve la candidature de João Lourenço au poste de président du MPLA

Luanda — Le Comité central du MPLA a approuvé, vendredi, la candidature de João Lourenço au poste de président du MPLA.

L'élection aura lieu le 8 septembre de cette année, lors du congrès extraordinaire du MPLA.

L'information figure dans le communiqué final de la troisième session extraordinaire du Comité central, tenue ce vendredi (29) au Complexe touristique Futungo II à Luanda, sous la direction du leader du parti, José Eduardo dos Santos.

L'organe a adopté la méthodologie générale pour la préparation et la tenue du congrès, la proposition de composition de la commission préparatoire nationale, le projet de régiment, la proposition pour la composition des organes internes et les règles internes du conclave.

Le Comité central a exprimé sa profonde gratitude au Président José Eduardo dos Santos, pour la façon dont il a dirigé la destinée du MPLA et du pays durant trente-neuf ans, en particulier les processus de paix et de réconciliation nationale et de transition politique en Angola.

L'organe a réitéré son soutien à l'Exécutif, dirigé par João Lourenço, l'encourageant à poursuivre les efforts de croissance, de développement et de progrès du pays, dans le but d'améliorer la qualité de vie des Angolais.

Il a approuvé le Programme national de développement (PND) qui définit la stratégie de développement pour 2018-2022 et a encouragé l'Exécutif à lsa mise en œuvre pour le progrès et le bien-être des Angolais.

Le Comité central a salué les enfants du monde entier, dans le cadre du 1er juin (Journée internationale de l'enfant) et le 16 juin (Journée africaine de l'enfant), appelant le pouvoir exécutif à faire des efforts pour défendre leurs droits.

Il a félicité le parti-Frelimo et le peuple du Mozambique pour la célébration du 43e anniversaire de la proclamation de l'indépendance nationale, célébré le 25 juin, ainsi que les succès obtenus dans la consolidation de la paix et le développement économique et social.

Le Comité s'est félicité de la tenue de la 43e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, à laquelle l'Angola se solidarise avec des efforts déployés par l'organisation sous-régionale pour la transformer en un Parlement régional.

Le Comité central a condamné l'attaque contre la vie et l'intégrité physique du président du Zimbabwe, Emerson Mnangangua, ainsi que celui survenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, contre le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed.

Le VIe Congrès extraordinaire aura lieu sous la devise "MPLA avec la force du passé et du présent, nous construirons un avenir meilleur".

Il vise également à élire le président du parti, à renforcer l'unité et la cohésion, ainsi que le rôle de leadership du MPLA.