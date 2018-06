Burkina Faso: Culture et tourisme - Le deuxième appel à projets du FDCT lancé

Pour dynamiser les industries culturelles et touristiques, le gouvernement burkinabè a mis en place un fonds national de financement intitulé Fonds de développement culturel et touristique (FDCT). Le premier appel à projets du FDCT, lancé le 30 mai 2017, a permis de réceptionner 417 dossiers, à savoir 262 projets pour la subvention et 155 pour le prêt. Ainsi donc, sur un besoin de 5,6 milliards de francs CFA, le FDCT n'a reçu que 580 millions de francs CFA.

Cette année, le 2è appel à projets mobilisera au total la somme de 939 millions de francs CFA. Soit 242 millions de francs CFA pour les crédits directs, 45 millions de francs CFA pour les avances sur recette et 152 millions de francs CFA pour les subventions. Si la réception, la centralisation des dossiers, les travaux d'analyse, la délibération, la formation des bénéficiaires, la mise en place des financements et les premiers déblocages des fonds connaitront des délais plus réduits, il n'en demeure pas moins que les défis à relever restent encore énormes.

«La mobilisation substantielle des ressources financières ; la tenue régulière des cadres de concertation entre le FDCT, les partenaires techniques et financiers et les promoteurs ; le lancement périodique de l'appel à projets ; le renforcement de la structuration et la professionnalisation du secteur de la culture et du tourisme ; la déconcentration progressive de l'action de financement des projets culturels et touristiques sont autant de défis, pour lesquels des actions ont déjà été engagées», souligne Alphonse Tougouma, directeur général du FDCT.

Pour le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, le besoins en termes de financement est réel. «Je mesure les attentes des uns et des autres vis-à-vis de ce fonds. Vos attentes sont si grandes, si diverses et spécifiques. Mais notez bien que sans votre réelle implication, il serait difficile d'aboutir aux résultats escomptés», reconnait le ministre Sango. Conforté par le dynamisme des acteurs culturels, Abdoul Karim Sango a promis de continuer le plaidoyer auprès du gouvernement et d'autres partenaires, pour accroitre la capacité financière du FDCT.

Les dossiers sont recevables du 14 juillet au 13 août 2018 et concernent les entreprises culturelles et touristiques, les associations et coopératives culturelles et touristiques, (légalement constituées) et l'administration culturelle et touristique. Les filières éligibles sont la musique (disque et spectacle) ; le cinéma et l'audiovisuel ; le livre et presse ; les arts visuels ; les arts de la scène ; le patrimoine culturel ; les métiers d'art ; la mode et le design ; e tourisme culturel ; les TIC (logiciel et multimédia) ; l'hébergement touristique ; la restauration touristique ; le transport touristique ; le tour operating et l'équipement des agences de voyage ; la chasse et la vision, le guidage ; l'aménagement de sites ; l'attraction et l'animation touristiques.