Burkina Faso: Procès putsch manqué - Début des interrogatoires devant le tribunal militaire

C'est alors que Me Olivier Yelkouni et d'autres avocats de la défense, soulèvent d'autres exceptions. Mais pour la partie civile et le parquet militaire, la défense a atteint ses objectifs en soulevant des exceptions de procédure à n'en point finir. «Aujourd'hui, les populations n'ont plus confiance à la justice militaire du fait que ce procès traine», lance Me Pierre Yanogo, avocat de la partie civile. Après une autre suspension, les exceptions soulevées par la défense seront rejetées par le tribunal. Sur ce, les premiers interrogatoires commencent avec le Sergent-chef, Mohamed Zerbo avant que l'audience ne soit à nouveau suspendue pour reprendre le samedi 30 juin.

Dans le cas contraire, de permettre aux journalistes présents de le faire. Parce que selon la défense, seuls les journalistes sont habilités à le faire. Pour elle donc, c'est du «deux poids deux mesures». L'audience est alors suspendue pour une heure. A la reprise, le tribunal rejette la demande d'autoriser les hommes des médias à enregistrer les débats. Le tribunal interdit alors tout enregistrement sonore et visuel au service de la communication de l'armée et met les précédents enregistrements sous scellé.

