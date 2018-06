Maroc: Premier Leauge - Mohamed Elyounoussi débarque à Southampton

Southampton enregistre le renfort du milieu de terrain offensif Mohamed Elyounoussi en provenance du FC Bale. Le jeune Norvégien d'origine marocain s'est engagé avec les Saints pour les cinq prochaines années. Un transfert dont le montant avoisine les 18 millions d'euros selon L'Equipe.

Âgé de 23 ans et sortant d'une grosse saison avec le club suisse, Mohamed Elyounoussi a signé un contrat jusqu'en 2023. Né au Maroc, mais international norvégien (4 buts en 16 sélections), Mohamed Elyounoussi a commenté son transfert sur le site des Saints : « Je suis très heureux d'être là et excité de commencer. Le club me suivait depuis longtemps, a regardé beaucoup de mes matches, donc je me sens en pleine confiance pour continuer à progresser ici. »

Our second summer signing... @moielyo is a Saint! 😇 #saintsfc pic.twitter.com/6KSLgytd15

-- Southampton FC (@SouthamptonFC) 29 juin 2018