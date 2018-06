Congo-Brazzaville: Roga Roga - « Je souhaite partager la scène avec nos amis combattants lors de mon prochain concert à Paris »

interview

Après son concert houleux dans la capitale française, le groupe Extra-Musica est de retour à Brazzaville. Surpris en pleine répétition, le leader de cet orchestre, Roga Roga, nous a accordé une interview exclusive dans laquelle il aborde les péripéties de cette aventure parisienne et les projets que nourrit son orchestre.

Vous sortez fraîchement de Paris où vous avez quand même presté malgré l'opposition des combattants. Comment avez-vous vécu ce moment ?

C'était difficile mais nous avons réalisé notre projet. Certes, il y a eu nos compatriotes qui ont voulu boycotter cet événement culturel mais je me suis mis du côté de la loi. C'est elle qui nous a protégés. Nous étions partis pour Paris afin de fêter les vingt-cinq ans d'Extra musica, pas pour conquérir nos frères qui vivent là-bas. Je ne parlerai pas des détails car le diable se trouve dans les détails.

Que vous reprochent-ils ?

Je ne sais pas. Il y a plusieurs catégories de fanatiques. Certains imaginent, d'autres interprètent et il ya ceux qui passent leur temps à innoculer des virus dans la tête des autres. Je suis un homme culturel et non un homme politique. Ai-je déjà occupé une fonction de ministre dans ce pays ? Je suis un commerçant, je n'ai pas à choisir mes clients. Les gens du pouvoir, de l'opposition ou même les combattants peuvent demander mes services. Je n'hésiterai pas à les servir. Je dois toujours être au milieu du village.

Quels sont à ce jour les projets d' Extra-Musica?

Pour l'instant, nous avons terminé la réalisation des clips de l'album "242" qui permettront à nos mélomanes de savourer la qualité du travail abattu par les artistes du groupe. En février 2019, nous partirons pour Paris jouer à l'Olympia et au zénith. Nous profiterons de cette occasion pour fédérer les musiciens congolais autour de notre drapeau sur un même podium. Il y aura la musique traditionnelle, la musique religieuse et autres.

Vous irez de nouveau à Paris en février prochain. Ne craignez-vous pas de nouvelles manifestations à votre encontre ?

A ma connaissance, Paris appartient aux Parisiens et cette ville est administrée. Franchement, je souhaite partager la scène avec nos amis combattants lors de mon prochain concert là-bas. Nous sommes des jeunes, nous ne devons pas diriger ce pays dans la division. Il faut prôner l'unité, la paix et la cohésion sociale, afin de servir de modèle à nos jeunes frères.

Quelle est l'audience de l'album "242" sur le marché de disque ?

"242" est vendu partout, y compris sur les plateformes de téléchargement et d'achat en ligne. A ce jour, il est bien vendu car chaque trois mois, nous recevons quelque chose dans nos comptes. Actuellement, la musique ouest-africaine influence la nôtre mais nous travaillons toujours et sommes à l'écoute de nos fans. Les autres sont plus culturels par apport à nous qui ne pensons qu'à la politique. Nous n'avons pas de subvention mais esperons qu'un jour, l'Etat prendra des résolutions en faveur du secteur culturel congolais. C'est un secteur à promouvoir car à la différence des matières premières comme le pétrole ou le bois, la culture d'un pays ne peut tarir.

Ce 30 juin, vous fêtez les vingt-cinq ans d'Extra-Musica au Palais des congrès de Brazzaville. Que réservez-vous au public?

Nous sommes un groupe du Congo Brazzaville. Nous sommes soutenus par les Congolais. Donc, nous ne pouvons pas continuer à fêter notre vingt-cinquième anniversaire hors de notre terroir. Ainsi, après l'Afrique de l'ouest et Paris, l'heure est venue pour satisfaire nos fanatiques. Nous leur réservons beaucoup de surprises.