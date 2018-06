Congo-Brazzaville: Endométriose - Une maladie silencieuse mais dévastatrice

Observée uniquement chez les femmes, le plus souvent en âge de procréer, l'endométriose est une maladie dont l'évolution n'est pas facilement détectable. Elle cause de nombreux dégâts comme nous l'explique le Dr Jean Mbongo, gynécologue obstétricien au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville.

Docteur, pouvez-vous nous dire ce qu'on entend par endométriose ?

C'est une maladie qui survient chez la femme, le plus souvent, en âge de procréer, et cela est dû à la localisation, hors de la cavité utérine, de l'endomètre, de la muqueuse utérine, c'est-à-dire là où se passe les règles, la muqueuse qui se trouve hors de l'utérus, c'est cela l'endométriose.

A quoi est-dû cette pathologie ?

L'endométriose se manifeste sous forme interne et externe. La première, appelée adénomyose, concerne la localisation de cette muqueuse (endomètre) au niveau du muscle utérin. Elle intervient dans les trois parois de l'utérus, notamment l'endomètre, le myomètre et la séreuse. Chaque fois que l'endomètre va se localiser dans la deuxième paroi qui est le myomètre, cela va entraîner cette maladie qu'on appelle l'endométriose interne.

La seconde, l'endométriose externe, fait allusion au tissu qui doit être dans l'endomètre mais qui se retrouve dans la trompe. À ce moment, pendant les règles, il y a à la fois des saignements à la cavité utérine et au niveau des trompes. Ce tissu pourrait identiquement se retrouver au niveau de l'ovaire, des intestins, de l'épiploon ou bien encore au niveau du col de l'utérus. Et chaque fois que la femme a ses règles, il y a une quantité de menstrues qui s'achemine à l'extérieur mais il y a aussi une fine quantité qui est refoulée au niveau de la cavité (endomètre). Avec ce refoulement, le tissu de l'endomètre peut se retrouver au niveau de la trompe.

Quels en sont les symptômes ?

En ce qui concerne l'endométriose interne, on notera des douleurs intenses pendant les règles ou dysménorrhée au 2e ou 3e jour, des ménorragies, qui sont des règles anormalement longues et abondantes. À cela, s'ajoute le tableau d'infertilité qui. lors du diagnostic. peut pousser à croire que c'est un fibrome alors que ça ne l'est pas.

L'endométriose externe, quant à elle, se manifeste par les 5 D : la dysménorrhée, la dysurie (difficulté d'uriner), la défécation douloureuse ou douleur au moment des selles, la dyspareunie ou rapport sexuel douloureux, le cas d'infertilité.

Comment se fait le diagnostic ?

Il intègre à la fois un examen clinique de la patiente (interrogatoire et toucher vaginal) et un examen radiologique par stéréoscopie (regarder l'intérieur de l'abdomen), échographie, hystérosalpingographie, hystéroscopie, afin de trouver des signes manifestant l'endométriose. Lors du diagnostic, 15% des femmes qui souffrent des douleurs fréquentes et 15 % des femmes infertiles sont celles que la pathologie atteint.

Quel traitement prescrire aux patientes atteintes d'endométriose ?

Il y a des similitudes dans le traitement de ces deux types mais avec des spécificités pour chacun d'eux. Pour une endométriose interne, on procède par la chirurgie pour empêcher l'évolution de la maladie.

Lorsqu'elle est externe et qu'elle se présente sous forme de fibrome, elle peut être enlevée également suite à une chirurgie. Par ailleurs, l'on peut prescrire une progestérone (hormone) à forte dose pendant longtemps qui peut ou ne pas répondre ou prescrire des hormones plus puissantes qui empêcheront à la femme de produire d'autres hormones, c'est-à-dire qui empêcheront le processus de fabrication d'hormones chez la femme. Il s'agit de la décapeptide (arrêt des règles) ou ménopause forcée car, à la ménopause, la maladie est silencieuse. On peut également prescrire à la patiente comme hormone, des œstrogènes.