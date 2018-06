Cote d'Ivoire: Libération des ouvrages de drainage et d'assainissement/ Claude Issac De - « Le processus est irréversible »

Le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac De, a effectué une visite de terrain, ce vendredi 29 juin 2018, dans les communes de Marcory et Koumassi. A cette occasion, il a indiqué que le processus visant la libération des ouvrages de drainage et d'assainissement est irréversible.

Il a visité successivement les travaux du Canal d'Anoumanbo (entamé en avril 2018) et les ouvrages d'assainissement et de drainage effectués à Koumassi (déjà achevés).

A Marcory, il s'agit de faire l'ouverture d'un chenal de 30 mètres de large, sur un trajet d'environ 5 kilomètres, afin dégager les déchets et faciliter l'écoulement des eaux fluviales.

A Koumassi, les travaux consistent essentiellement à la démolition des bâtiments situés sur des bassins d'orage et sur les réseaux d'assainissement. Pour rappel, la commune de Koumassi est située sur un plateau constitué essentiellement de Remblais et dont la nappe phréatique y est à fleur de sol. Ce qui favorise les inondations récurrentes.

Le ministre de la Construction dit être venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'assainissement et de drainage entamés dans lesdites communes. Selon lui, le gouvernement a engagé depuis trois mois (février 2018) des travaux et ce jusqu'en 2019, en vue de mettre fin aux inondations récurrentes et ses effets sur les populations.

"Ce sont des travaux qui ont permis d'éviter des inondations cette année au niveau de Koumassi", a-t-il révélé. Avant d'ajouter que ces travaux se poursuivront pour libérer entièrement tous les bassins d'orage et les ouvrages de drainage et assainissement. « C'est un processus qui se poursuit et est irréversible », a-t-il dit.

Claude Isaac De a saisi l'occasion pour inviter les populations au civisme. « L'Etat a engagé plus de 12 milliards F CFA pour ces travaux mais tant que les populations ne cesseront pas de jeter des ordures dans les canaux d'évacuation tout cela ne sera que perdue. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur la sensibilisation », a-t-il lancé.

Rappelons que suite aux pluies diluviennes des 18 et 19 juin 2018, faisant 20 morts (chiffres officiels) et d'importants dégâts matériels, le gouvernement a décidé la destruction des constructions anarchiques réalisées sur les ouvrages de drainage et d'assainissement. Et le déguerpissement systématique de toutes les personnes vivant dans les zones à risques ainsi que le curage de tous les caniveaux.