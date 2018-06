Cote d'Ivoire: Ordre national des sages-femmes et maïeuticiens - Le conseil régional d'Abidjan 2 installé

La région sanitaire d'Abidjan 2 composée, entre autres, des districts sanitaires d'Abobo, Anyama, Bingerville, etc., vient de se doter d'un conseil régional de l' Ordre national des sages-femmes et maïeuticiens institué en 2014 et rendu opérationnel en 2015.

Le directeur départemental de la santé de Jacqueville, Dr Béda Simplice, a procédé à son installation officielle le 28 juin, dans ladite ville, après l'élection de ses dix membres. C'était à la clôture de l'atelier de formation de trois jours des sages-femmes en présence de la secrétaire générale de l'Ordre, Bawa Koné et du sous-directeur des soins infirmiers et maternels, Kouakou Kan Nestor.

La secrétaire générale nationale de l'Ordre a souligné que la Côte d'Ivoire connaît de 2000 à 2010, un taux de 545 à 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

L'Ordre national des sages-femmes, soutient-elle, qui est un instrument précieux de régulation de leur profession, a été ainsi créé pour relever le défi de réduction de ce taux auquel le gouvernement accorde une priorité.

Bawa Koné a fait savoir à ses consœurs qu'elles ont une lourde responsabilité pour l'atteinte de cet objectif, avant de leur conseiller de demeurer unies et solidaires.

La présidente élue du conseil régional d'Abidjan 2 de l'Ordre, Aka Fikénan Florentine, a exprimé la nécessité de réglementer leur profession.

En effet, les sages-femmes jouent au rôle indéniable auprès des mères et nouveau-nés, et constituent un maillon essentiel en soins de santé. Pour elle, elles ont toutes besoin de détermination, d'amour de la profession, du courage et de changer de stratégies pour contribuer à l'émergence du pays.

Le directeur départemental de la santé a conseillé à ses filleuls, le respect de leurs droits et devoirs dans l'exercice de leur sacerdoce et à associer à leurs actions le secteur privé.