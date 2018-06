Cote d'Ivoire: Conseil régional du Folon - Kalilou Camara prône l'unité pour l'émergence de la région

Dans le but d'annoncer sa candidature et solliciter le suffrage des populations du Folon, dans le Nord du pays, pour les prochaines joutes électorales, Kalilou Camara a entrepris des tournées dans la région du 13 au 31 mai et du 8 au 27 juin.

Celui qui se considère comme le cadre le plus proche des populations, a, durant ses tournées, sillonné toute la région pour prôner l'union, la solidarité entre les populations pour l'émergence du Folon.

«Nous devons nous unir autour d'un idéal et d'un unique but qu'est le développement de notre région. Parlons le même langage. Celui de l'émergence. Et pour y arriver, il faut être solidaire. Nous unir avec un seul objectif: le développement de nos différentes localités pour que chacun de nous en bénéficie et vive mieux», a-t-il exhorté.

Kalilou Camara a profité de son passage pour inviter les populations à vérifier leurs noms sur les listings électoraux.

Le candidat au poste de président au Conseil régional du Folon, au cours de ses différents séjours, a répondu à plusieurs sollicitations. Kalilou Camara est cadre à la Direction générale du trésor public.