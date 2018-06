Il faut rappeler qu'après les quatre morts sur le coup dans l'avion, deux autres personnes de cette « aventure » sont décédées plus tard. Il s'agit de l'adjudant-chef major Abedié Manto et de l'ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale Me Konaté Fakhy.

« Symbole du devoir de mémoire, le souvenir du 29 juin 2007 ravive davantage dans mon cœur la flamme du pardon et redonne à la graine de réconciliation qui y est semée, un peu plus de bourgeon. C'est pourquoi à l'occasion de cette commémoration décennale, je m'incline à nouveau devant la mémoire de nos frères tombés. Puissent leurs âmes continuer de reposer en paix. La paix, ce bien si inestimable que nous devons continuer de préserver tout en gardant à l'esprit les énormes sacrifices consenties pour le retrouver. »

