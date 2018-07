Sénégal: Fatou Cissé - La fille d'Aliou Cissé « Mon père passait des nuits blanches »

Le sélectionneur du Sénégal a essuyé des critiques après l'élimination des Lions de la Teranga à la porte des 8è de finale de la Coupe du Monde 2018. Aliou Cissé et son groupe ont quitté la compétition à cause de la règle de fair-play. A parfaite égalité au niveau des points et des buts, ils ont été devancés par le Japon lorsqu'on regarde le tableau des cartons (6 contre 4 pour les Nippons).

Aussi déçue, sa fille ne comprend pas pourquoi l'on s'en prend à son père. Fatou Cissé a reagi sur sa page facebook pour réconforter son père, sélectionneur des Lions de la Teranga

« Personne ne voulais cette qualification plus que toi. Je t'ai vu passer des nuits blanches à travailler, à faire des aller retours de gauche à droite pour ton pays. Tu n'as jamais rien demander à personne, malgré les critiques tu as toujours gardé la tête haute et continué à faire ton travail en silence.

Je suis fière de toi mon Papa et de toute l'équipe. C'est Dieu qui donne 🙌🏾

Je t'aime jusqu'aux étoiles et bien au delà »