Ile Maurice: State Investment Corporation - Des hôtels pourraient être dotés de machines à sous

La SIC envisage d'envoyer une équipe en Afrique du Sud afin que celle-ci puisse prendre des notes sur le fonctionnement des casinos sud-africains. C'est ce que confie le directeur de la SIC, Prem Beejan. Une équipe composée de trois personnes, nommément une personne du management, un représentant du syndicat et un Slot Supervisor devraient effectuer ce déplacement. «Ainsi chacun se fera une opinion», dit le directeur général. Le but de cette visite est de développer les Casinos de Maurice et ceux qui seront construits. Il est prévu que cette équipe visite au minimum quatre casinos. Le déplacement sera financé par SIC Management Services Ltd. De plus, le corps parapublic devrait chercher une expertise étrangère par rapport à la conception.

Les casinos dans les hôtels n'ont pas connu un grand succès. «Pour que cela soit profitable, il faudrait que les hôtels ouvrent leurs portes aux non-résidents et aussi aux touristes qui résident dans d'autres hôtels, observe-t-on. Et cela s'était révélé un échec dans le passé.»

