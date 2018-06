Tunisie: Caïd Essebsi s'entretient avec le président de l'Institut international de la paix

Tunis — Le président de la République, Béji Caïd Essebsi a reçu, vendredi au palais de Carthage, le président de l'Institut international de la paix (IPI), Terje Roed-Larsen.

Au cours de cette rencontre, Roed-Larsen a salué le rôle clé que joue la Tunisie dans le renforcement de la stabilité dans la région, s'est déclaré heureux de voir la communauté internationale se tenir aux côtes de la Tunisie pour soutenir son processus de construction démocratique et faire face aux difficultés conjoncturelles que traverse le pays.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre a permis de passer en revue les principales questions d'actualité au double plan régional et international, s'agissant notamment des défis sécuritaires et démographiques qui se dressent devant la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et de leurs répercussions économiques sur les pays de la région.

Basé à New-York, l'International Peace Institute est un centre de réflexion international indépendant à but non lucratif qui opère dans le domaine de la prévention et du règlement des conflits internationaux et internes. Il oeuvre à renforcer les institutions de paix et de sécurité. Cet institut mène aussi des recherches politiques, organise des conférences, et diffuse des publications.