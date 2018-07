Guinée: Après la visite du chef de l'Etat - « Labé bénéficiera comme les autres régions de beaucoup d'avantages... »

Après les fastes de l'accueil du président Alpha Condé à Labé au compte des journées de l'éleveur à Labé, les 23 et 24 juin derniers, le préfet Safioulahi Bah a accordé un entretien à notre rédaction. Entretien au cours duquel il a évoqué les retombées de ces journées de l'élevage, du bitumage de la ville et des freins qui ont retardé les actions et de la résidence rénovée des préfets qu'il n'occupe pas.

« Le président est parti très satisfait et content, nous avons fait notre part de travail, le président et le gouvernement auront leur part de travail...

C'est vrai, certains ont l'habitude d'avoir sinon de voir tout de suite devant leurs portes les promesses, non ! bê ! je me réserve, on verra quand les actes seront posés, ce qui a été réservé à Labé, mais je puis vous assurer que Labé bénéficiera comme les autres régions de beaucoup d'avantages...

Effectivement, Labé à 20 à 25 km de bitume mais ce n'est pas aujourd'hui que cela a été fait, il y'a plusieurs mois que cela est prévu, que c'est qui a retardé cela, c'est les mouvements au sein de l'éducation où les enseignants ont souhaité tout de suite 40% d'augmentation...

Alors, la résidence du préfet vous qui vous étonniez, pourquoi je n'habite pas là -bas, c'est maintenant Sékoutouréya bis, c'est le président de la république, il reviendra bientôt, c'est lui qui habitera là -bas ».