Ile Maurice: Mauritius Telecom - Pas de dividendes malgré des profits de Rs 1,2 milliard ?

Dans les milieux concernés, on indique que certains membres du board de Mauritius Telecom auraient fait ressortir que l'État mauricien est désormais actionnaire majoritaire de cette entité. En effet, il détient 60 % des actions au travers de différentes compagnies. Or, RIMCOM aurait contesté plusieurs décisions prises durant l'assemblée générale annuelle.

La contestation serait surtout due au fait que Mauritius Telecom aurait prévu de ne pas payer de dividendes alors que pour la deuxième année consécutive, la compagnie a fait des profits. Soit Rs 1,045 milliard en 2016 et Rs 1,2 milliard en 2017. RIMCOM y aurait vu une violation du Shareholders Agreement et aurait menacé de porter l'affaire devant la cour commerciale.

