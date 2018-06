Togo: Foadan confirme son maintien, sans jouer, Unisport relégué en D2, Espoir aussi !

Si la messe était dite pour le titre de champion, enlevé par Koroki depuis la 29ème journée, et aussi en bas de tableau pour Agaza et Kotoko respectivement 15ème et 16ème, qui étaient aussi sûr de leur descente en division inférieure, cette ultime journée de compétition avait pour intérêt de déterminer les deux derniers relégués du championnat national de football de D1. Et bien c'est chose faite même si un des matches qui retenaient l'attention n'a pas été disputé. Il s'agissait du match Gbikinti-Unisport qui devrait se dérouler à Atakpamé mais qui finalement n'a pu être disputé parce que le terrain était inondé.

En tout cas pour les autres matches tout a été disputé. Ainsi, Foadan, qui déjà 12ème et premier non relégable mais toujours à la portée des clubs de la zone rouge, recevait Maranatha de Fiokpo n'a pas hésité pour confirmer son ticket de maintien dans l'élite. Trois buts en première période dont un doublé de Razak Ouro-Akondo, ont permis au club de ne pas frémir même après le buteur réducteur des Messagers en seconde période. A l'arrivée, 3-1 pour le club de Tône qui sauve ainsi sa peau, avec 33 et profitant de toujours de son avance, à lui conférée par les confrontations directes avec Unisport qui pouvait encore le cueillir.

Espoir FC de Zio. C'était une défaite de ses deux devanciers immédiats Foadan et Unisport qui pourront faire ses affaires. Et bien dame chance en a décidé autrement. Et ceci alors même que les gars de Zio ont fait l'effort d'une victoire ne serait-ce qu'étriquée (1-0). Face aux OTRois, les joueurs d'Espoir FC ont toutefois réussi à finir la saison comme ils l'avaient commencé par une victoire sur l'AS Togo Port à l'époque. Seulement que cette victoire ne pouvait leur assurer le maintien. Espoir FC retourne donc dans son ancienne maison, la D2, en attendant de revenir dans l'élite si les efforts essentiels sont faits la saison prochaine.

Autres matches de cette journée Dyto, Sémassi, AS Togo Port, Gomido et ASCK ont fini la saion en beauté par une victoire à divers scores respectivement face à Koroki, Anges, ASKO, Agaza et Kotoko.

Dyto-Koroki 2-0

Agaza-Gomido 0-2

ASCK-Kotoko 1-0

Sémassi-Anges FC 3-2

Gbikinti-Unisport (Non joué, terrain inondé)

AS Togo Port-ASKO 2-0

AS OTR-Espoir FC 0-1

Foadan-Maranatha 3-1