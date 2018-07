Madagascar: Cérémonie officielle au MEN - Perturbée par des enseignants grévistes

L'hymne national a été camouflé - par le tube «Folaka lakile» et des cris d'enseignants grévistes durant une cérémonie officielle de remise de distinction honorifique à la «Trano boribory Anosy» hier.

La journée d'hier aurait dû être une journée marquante - dans le bon sens du terme - pour des enseignants et personnels méritants du Ministère de l'Education Nationale. En effet, dès le début de la cérémonie de remise de distinction honorifique à l'endroit de ces derniers, des enseignants grévistes ont investi la rue par-devant l'immeuble du ministère central. S'en suivirent ensuite des propos insultants et visant «l'intégrité personnelle» de quelques responsables membres du staff de l'ancien ministre Paul Rabary. «Des personnes qui n'ont plus leurs places au ministère» selon toujours les dires des enseignants grévistes. Outre les cris et insultes qui fusent de toutes parts, les manifestants ont également profité de l'occasion pour faire savoir quelques unes de leurs revendications. Entre autres, «le changement de tous les membres du staff» ou encore «le paiement de leurs indemnités des années 2016 et 2017».

Objection. Pour sa part, le ministre Horace Gatien a réitéré que les revendications des enseignants grévistes ne pourraient être satisfaites en totalité. «La loi de finances rectificative est en cours de vote actuellement, et il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. Les revendications seront par contre inscrites dans la loi de finances initiales 2019», a-t-il expliqué. Avant de préciser que «le ministère s'est attelé à faire en sorte de trouver des solutions afin de satisfaire les revendications des enseignants grévistes». Profitant de l'occasion, le ministre a réinvité les enseignants à retourner sur la table des négociations. «Je vous invite à aller avec moi - et le ministre des Finances négocier - discuter avec le Premier ministre lundi prochain», a-t-il lancé. Invitation bien reçue par les manifestants qui ont déclaré y envoyer «des représentants», mais qui ont également noté vouloir aller à Mahazoarivo le jour venu. Par ailleurs, interrogé sur la question relative au changement de staff, Horace Gatien de faire savoir que «ce qui importe actuellement n'est pas de faire des balayages systématiques».

Héritage. Les faits et gestes des quelques enseignants grévistes durant la matinée d'hier font tout de même poser des questions par rapport à ce qu'ils ont crié haut et fort comme quoi, ils veulent «revaloriser» le monde de l'éducation nationale. Si des personnes pour lesquelles le mot «respect» a perdu tout son sens, osent en effet, prétendre vouloir revaloriser le monde de l'enseignement - bien que leurs revendications soient compréhensibles étant donné les différences (flagrantes) de traitement entre les fonctionnaires - qu'est ce qu'on pourrait tirer des générations futures. Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que lorsque l'ancien ministre Paul Rabary - en quittant son poste - a fait savoir qu'il a «légué» à son successeur le financement du PSE, il a laissé plus: des enseignants frustrés, irrespectueux et insatisfaits de leurs conditions de travail... Bref, un ministère à problèmes.