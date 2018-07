Madagascar: Briquettes de charbon - Bientôt commercialisées sur le marché

Après quelques années d'études et d'analyses de la production, la société de Fabrication de Briquettes de Charbon (FBC) a parvenu à avoir un produit stable d'une manière qualitative qui a une durée de combustion minimum de trois heures.

Plus de 90% des ménages même en milieu urbain utilisent principalement le charbon de bois et du bois de chauffe comme source d'énergie domestique. Cependant, il y a de nombreux incovénients qui incommodent les consommateurs tels que les fluctuations de prix, voire l'insuffisance de l'offre pendant une certaine période de l'année. C'est également un produit polluant contribuant à la destruction de l'environnement alors que les sources d'énergie alternatives comme le gaz, ne sont pas encore à la portée de toutes les bourses. La Société de Fabrication de Briquettes de Charbon (FBC) a ainsi mené des études concluant que, le combustible parfait pour la population est les briquettes de charbon portant l'emblème de BOO. Et la demande s'annonce importante. Ce nouveau produit sera ainsi commercialisé bientôt sur le marché, selon les promoteurs.

Normes internationales. Ils ont démarré avec des outils et de technique de production artisanale. « Le marché a été très réceptif mais la qualité du produit n'a pu être maintenue faute de matériels normalisés. Du coup, nous avons réalisé des investissements afin de transformer une fabrique artisanale en une usine de production répondant aux normes internationales », ont-ils enchaîné. Dans la même foulée, les dirigeants de la société FBC ont effectué un engagement volontaire de replanter deux fois plus de la quantité de bois qui leur est nécessaire pour la fabrication de briquettes de charbon. A cet effet, FBC s'est procuré une vaste étendue de terre favorable et propice à une plantation d'arbres à grande échelle. Notons que le poussier de charbon de bois est le principal constituant des briquettes de charbon BOO. « Les autres composants qui viennent s'ajouter à ce poussier sont des produits naturels et une infime quantité de produits chimiques, à raison de 0.5% du produit seulement », d'après toujours leurs explications.

Trophée de l'Industrie Responsable. Par ailleurs, les briquettes de charbon BOO se déclinent sous quatre formes, mais le procédé de fabrication ainsi que les composants sont identiques. Répondant parfaitement au slogan Madio - Mateza - Mora ampiasaina, elles répondent aux principaux soucis des utilisateurs. « Ainsi, après quelques années d'études et d'analyses de nos productions, nous sommes parvenus à avoir un produit stable d'une manière qualitative qui a une durée de combustion minimum de trois heures », ont-ils évoqué. Le charbon BOO est donc prêt à être commercialisé sur le marché. Il faut savoir que l'usine de fabrication de briquettes de charbon sise à Ambohimahitsy vient d'être inaugurée le mercredi 27 juin 2018. En outre, parmi les quatre trophées distribués lors du Salon de l'Industrie de Madagascar 2018, celui de l'Industrie Responsable a été attribué à la société de Fabrication de Briquettes de charbon BOO. « Une distinction rendant déjà honneur à l'engagement de notre société, mais qui constitue en même temps une réelle motivation pour les autres actions de préservation de l'environnement dans l'avenir », ont conclu les promoteurs de ce projet innovant.