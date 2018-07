Madagascar: Ecole de la Francophonie - A la découverte de la Chine

Mme Zhao et Mlle FU Tian, les deux diplomates chinoises qui ont fait découvrir la Chine aux élèves de l'Ecole de la Francophonie, le temps d'un après-midi.

Les élèves de la « classe Confucius » de l'Ecole de la Francophonie sont partis à la découverte de la République populaire de la Chine. Le temps d'une journée, deux diplomates chinoises sont venues à leur rencontre pour un après-midi créatif, culturel et ludique.

Classe Confucius. Unis par l'intérêt, voire par l'amour pour la langue et la culture chinoises, de nombreux élèves de l'Ecole de la Francophonie à Tsimbazaza se sont regroupés au sein de la « Classe Confucius » pour apprendre la langue de l'Empire du Milieu et en apprendre davantage sur sa culture. Notons que le concept de « Classe Confucius » à Madagascar a été créé par l'Institut Confucius sis à l'Université d'Antananarivo. Depuis, Madagascar compte plus d'une centaine de « Classe Confucius » pour toutes les tranches d'âge, répartis dans les écoles et structures d'enseignement de la langue chinoise.

Activités. Les enfants de la Classe Confucius, toutes tranches d'âge confondues, s'en sont donnés à cœur joie pour vivre à fond cette journée récréative et culturelle. Gastronomie, culture générale et danse traditionnelle, les petits ont été bien servis. Tsian, un petit garçon métisse d'à peine quatre ans s'exclame fièrement, lors d'une conversation autour d'un bol de raviolis : « Za mahay miteny sinoa be » ou « Je parle très bien le chinois ! » ont figurées au programme de la journée d'hier : démonstration culinaire et confection de raviolis traditionnels chinois, quizz ludique sur l'Histoire, la Géographie et la Culture de la Chine. Le côté artistique n'a pas été en reste, les élèves ont été initiés aux danses traditionnelles chinoises, telles que la danse du dragon. Avant de clôturer par un buffet gastronomique partagé dans la joie avec les élèves, des cadeaux surprises tels que des pandas (animal emblématique de la Chine par excellence) ; et des livres ont été remis aux élèves ayant gagné aux divers jeux.