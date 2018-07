Madagascar: Ambatobe - Les voleurs à la tire sèment la terreur

Tout d'un coup, un jeune homme qui l'aurait déjà suivi, le lui a arraché avant de prendre la fuite. Prise au dépourvu, elle n'a plus d'option que de crier au secours. Alertés par ses cris, des riverains ont enclenché la course poursuite pour attraper le malfaiteur qui se dirigeait vers la rizière d'à côté. Ainsi, il fut appréhendé sur le lieu avec le téléphone portable de sa victime. Malheureusement, celui-ci a été abîmé lors de sa fuite. Entre temps, des policiers du commissariat du 8ème Arrondissement de la Sécurité publique à Analamahitsy qui étaient en patrouille dans les environs, ont tout de suite débarqué sur place.

