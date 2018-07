Madagascar: « Le monde fantastique du k'art » au Cci Ivato

L'euphorie se perçoit déjà ! Plus que quelques heures et le grand public plongera dans le monde fantastique du K'art. Pas moins de 250 personnes de toutes les tranches d'âges, emmèneront les spectateurs dans un tourbillon de danse mêlant le classique avec du modern-jazz, du ragga et Hip-hop.

Mille et un mouvement guidé à travers des bandes originales des plus grands films comme « Wonder woman » « Game of thrones » ou encore « Pirates de Caraïbes». Ce grand spectacle marque la fin de l'année scolaire au sein du K'art académie de danse à Antanimena. Pour l'occasion, les planches du Cci Ivato se transformeront à travers les décorations dignes des scènes de film, avec les costumes, sans omettre strass et paillettes hollywoodiennes.

# « Efa lera » avec Tana Gospel choir au Palais de sports Mahamasina

« C'est l'heure » de voyager en musique ! Le grand rendez-vous avec Tana Gospel Choir approche à grands pas. Les amateurs de gospel seront bien servis avec Fidy Rabearisoa et toute sa bande. Au menu, de la bonne musique, mêlant à la fois musique négrospiritual et la musique du terroir. Célébration, louange et adorations se traduiront à travers les morceaux, sans omettre que l'évangélisation se fera à travers des actions sociales. Effectivement, le fond récolté ira de suite à la maison d'Aina Ambatolampy. Joignant l'utile à l'agréable, chaque personne participant apportera sa contribution à l'amélioration des conditions de vies des orphelins et des enfants défavorisés d'Ambatolampy. Un bon appui pour une bonne cause!