Madagascar: Vatican - Le Pape François remet l'anneau cardinalice au Mgr Désiré Tsarahazana

Jeudi dernier, 28 juin, le consistoire de création de quatorze nouveaux cardinaux, dont le Mgr Désiré Tsarahazana, a été présidé par le Pape François au Vatican, à la Basilique Saint-Pierre.

Communion et fierté. Mgr Désiré Tsarahazana, comme ses treize homologues, a ainsi reçu la barrette et l'anneau cardinalice des mains du Pape François. Selon un communiqué de la Présidence datant d'hier, le couple présidentiel ainsi que l'Archevêque Odon Razanakolona et une délégation malgache étaient du voyage. Hery et Voahangy Rajaonarimampianina ont ainsi pu rencontrer le Mgr Désiré Tsarahazana.

Les deux parties n'ont pas manqué de manifester leur joie et leur fierté mutuelles. Il faut dire que la création de ces 14 nouveaux cardinaux représente un évènement majeur et une occasion de communion et de cohésion pour les croyants catholiques du monde entier. Ma is pour les Malgaches, notamment les catholiques, cette création de cardinaux suscite un sentiment particulier de fierté, car le Mgr Désiré Tsarahazana, qui est avant tout un compatriote, en fait partie. Notons qu'un titre d'une église ou d'un diocèse de Rome a été attribué à chaque nouveau cardinal. Il s'agit pour le souverain pontife de manifester son désir de collaboration étroite avec le gouvernement universel de l'Eglise catholique.