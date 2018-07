Madagascar: CCI Fitovinany - Des produits d'exportation présentés au SIM

La région Vatovavy Fitovinany regorge de produits bio qui pourraient avoir une place de choix sur le marché des exportations.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Fitovinany est toujours partie prenante à tous les grands événements économiques.

Promotion.

C'était encore le cas, lors du Salon de l'Industrie de Madagascar où, son Président Ramanankavana Christian a tenu le stand Fitovinany pour faire la promotion des produits d'exportation émanant des ressortissants de la CCI Fitovinany. Une présence très remarquée puisque nombreux ont été les visiteurs, particuliers ou professionnels à avoir été séduits par des produits du terroir, certifié bio. « On participe à un maximum de salons et de foires, afin de promouvoir les activités de nos membres et notre participation au dernier salon de l'industrie de Madagascar a été un succès car, une fois de plus, on a constaté que les produits que nous avons présentés sont non seulement très appréciés par les consommateurs locaux, mais également et surtout par les potentiels clients étrangers, dont notamment les Européens » selon toujours le Président de la CCI Fitovinany.

Très demandé.

Il a notamment cité le miel de Vatovavy Fitovinany qui est certifié bio Ecocert. « Le miel bio, un produit de niche qui est très demandé en Europe, mais nous avons également d'autres produits de qualité comme la papaye, la goyave, le corossol, la mangue et bien évidemment le litchi ». Transformés notamment en confitures, ces fruits ont une grande place à tenir sur le marché des exportations. « Le salon de l'Industrie nous a également permis d'inviter les investisseurs à venir investir dans la région Vatovavy Fitovinany qui regorge de potentialités ».

La production d'huiles essentielles est par exemple un secteur qui peut intéresser les potentiels investisseurs. Il y a également les épices comme la baie rose qui s'exporte facilement en Europe et aux Etats-Unis. Le poivre et la cannelle sont également très demandés. « Nombreux parmi nos ressortissants ont décidé de se spécialiser dans ces filières ». En somme, la région Vatovavy Fitovinany regorge de richesses qui sont appelées à être convenablement exploitées. Mais les problèmes d'infrastructure constituent encore et toujours un frein pour son développement. « La réouverture du port et de l'aéroport de Manakara demeure une nécessité absolue car, ce sont les moyens indispensables pour écouler nos produits » conclut Ramanankavana Christian.