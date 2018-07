Madagascar: La tenue des élections assurée, mais persistance des revendications

Les dates de l'élection présidentielle sont maintenant fixées mettant fin à l'incertitude dans laquelle se trouvait le monde politique. Tout le monde attend donc la suite des événements avec plus ou moins de sérénité. Une hypothèque est donc levée, mais le climat général n'est pas pour autant apaisé. Le Premier ministre doit faire face aux multiples revendications qui ont surgi depuis un certain temps. Il s'agit pour lui d'y répondre avec habileté pour apaiser les tensions.

Le sommet qui a réuni les dirigeants des 28 pays de l'Union Européenne à Bruxelles pour parler du problème, devrait permettre de le résoudre . La crainte de voir l'Europe se désunir a été finalement dissipée. U n accord a finalement été signé hier matin après d'âpres discussions, mais il ne satisfait pas tout le monde. Les critiques se mettent à fuser ici et là. Le texte prévoit des plates de débarquement de migrants secourus en mers hors d'Europe, des « centres contrôlés » sur le territoire de l'U.E. et un renforcement des frontières extérieures, mais sa mise en œuvre reste floue.

Sur le plan international, c'est la crise des migrants en Europe qui a particulièrement retenu l'attention des médias cette semaine. L'attitude très ferme du chef de gouvernement italien, Guiseppe Conte, à l'égard des migrants, avait provoqué ce début de crise. On connait ses passes d'armes avec Emmanuel Macron à ce propos. L'interdiction d'accoster dans les ports italiens du navire Aquarius n'a pas eu de graves conséquences puisque, les Espagnols ont accepté de le recevoir. Mais quelques jours après, on est confronté au même problème avec le « life line ».

Stoppé dans son élan par les interdictions du régime, il a repris de plus belle la tournée qu'il avait entamée au début du mois de mars. Ses apparitions publiques s'apparentent à de véritables shows. On reconnait le savoir-faire du spécialiste de l'événementiel. Le message passe très bien dans l'atmosphère de fête qui est créée. L'IEM qui est mise en avant n'a pas encore tout à fait l'adhésion de la population, mais qu'importe, pour le moment, c'est l'image de cette immense affluence que l'on retiendra. D'autres candidatures se dévoilent. Dama va annoncer sa participation à l'élection présidentielle aujourd'hui au CCESCA. Son « valimbabena » a déjà reçu l'adhésion d'un certain nombre de personnes tant à Madagascar qu'à l'étranger. Et n'oublions pas le pasteur Maihol qui s'est fait plutôt discret depuis un certain temps.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.