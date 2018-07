Madagascar: Cyber risques - Checkpoint et Harel Mallac proposent des solutions

Organisé en collaboration avec Checkpoint, le leader mondial des solutions de Cyber sécurité Gen V, le séminaire était destiné à faire découvrir les solutions de Cyber Sécurité et comment prévenir les risques potentiels. Le séminaire a permis de comprendre pourquoi les entreprises doivent adopter une nouvelle approche pour sécuriser leurs infrastructures contre les attaques à grande échelle et multi-vecteurs qui caractérisent le paysage actuel des menaces. Les cybers risques ont évolué au cours des deux dernières décennies. On réalise ainsi l'importance d'avoir une architecture de sécurité de cinquième génération pour protéger les réseaux, les initiatives cloud, les ordinateurs d'extrémité et les plateformes mobiles qui renforcent l'organisation moderne.

