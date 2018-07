Madagascar: Deltas de Manambolo Tsiribihina - Mangroves restaurées et liens communautaires consolidés

Animées de la même volonté de mener à bien les opérations de restauration des mangroves, les communautés de Kaday, où d'excellents résultats de restauration ont également été observés, se sont jointes aux autres communautés dans les activités de restauration. Ces communautés produisent, en effet, du miel de mangrove d'excellente qualité, très recherché sur le marché. Une raison plus que suffisante pour elles de s'impliquer dans la restauration des mangroves car pour eux, participer à ces activités signifie préserver leur gagne-pain, afin de pouvoir continuer à en bénéficier sur le long terme. Rien de plus normal pour ces villageois qui, voulant aller loin, ménagent leur monture.

Près de 1500 villageois, habitant autour des deltas de Manambolo Tsiribihina, ont participé activement aux activités de restauration des mangroves dans le Melaky et le Menabe. Une adhésion conséquente des communautés dans les initiatives de restauration des mangroves, après plusieurs mois de sensibilisation. Au terme de la campagne, laquelle s'est achevée en mai, les résultats ont été plus que satisfaisants avec un double avantage de voir, d'une part, les mangroves restaurées, et d'autre part, les liens entre les communautés renforcées. Pour Zezely Andriarimalala, président du réseau FIVOI réunissant neuf organisations communautaires du delta du Tsiribihina, « restaurer les mangroves contribue aussi à restaurer la solidarité entre les villages et les communautés ».

