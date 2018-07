Madagascar: THB Ligue des champions - Le FC Léopard quitte le navire !

La rencontre de JET Mada contre le FC Vakinankaratra de dimanche s'annonce capitale pour les champions d'Antsirabe dans la mesure où un nouveau faux-pas fort possible jouerait en faveur du FC AZ pour la troisième place avec qui, il partage les points mais pas les buts marqués car aux dernières nouvelles, JET Mada s'apprête à lui rendre la vie plus compliquée. Dur, dur pour le chauvin public du stade Vélodrome, témoin impuissant hier de la prestation en demi-teinte de ses protégés.

Les protégés de Careca s'en sont donnés à cœur joie avec un doublé de Dody puis un but de chaque pour Lava, Hery et Carlos, revenu à son meilleur niveau.

Le FC AZ pointe son nez. A Antsirabe, le FC AZ entend se mêler à l'emballage final en battant le FC Rabaza sur le score de 1 à 0. Trois points très importants en fait dans la course pour la qualification avec cette première défaite du FV Vakinankaratra devant un Elgeco Plus qui n'avait pourtant pas forcé la dose en se contentant d'un score de 1 à 0, pour dire que les amis restent les amis.

