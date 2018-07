Cote d'Ivoire: Initiative Cacao et Forêts - Le comité de pilotage approuve les propositions des parties prenantes

Pour le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, certes un pas de plus a été franchi, mais le travail doit continuer. A l'en croire lui, il faut être prêt pour décembre 2018, date fixée pour la mise en place du fonds qui va soutenir cette initiative de Cacao Forêts.

A l'issue de la réunion entre le gouvernement, représenté par le ministre des Eaux et Forêt, Alain Richard Donwahi et les 12 plus importantes entreprises de la filière du cacao et du chocolat (Mars, Hershey, Nestlé, Mondelez, Ferrero, Blommer, Barry Callebaut, Olam, Cargill, Ecom, Touton et Cémoi), le vendredi 29 juin, à Abidjan-Marcory, les propositions du comité technique et du Secrétariat permanent , dont la finalité est de contribuer à la préservation des forêts ivoiriennes (charte de l'Initiative cacao et forêts), ont été validées par le comité de pilotage.

Ces proposition ont concerné l'identification de cinq premières régions devant bénéficier de l'initiative cacao-forêts (Guémon, Cavally, Nawa, San Pedro, la Mé), des innovations dans la mise en œuvre de la définition d'un plan de mise en œuvre pour mettre fin à la déforestation et la dégradation des forêts d'ici 2020, la mise en place d'un système unifié de traçabilité pour s'assurer de la légalité de la provenance de la production, la mise sur pied de l'agroforesterie dans la production de cacao et la création d'un fonds public-privé pour la préservation de la forêt, a indiqué le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwahi, au sortir de la réunion entre les différentes parties.

« Avec la validation du plan de mise en œuvre, une étape clé a été franchie pour que les partenaires passent à l'action sur le terrain », a affirmé le directeur du programme cocoa Idh, Jonas Mva Mva. Il appelle cependant à une vigilance dans les actions sur le terrain.

Pour le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, certes un pas de plus a été franchi, mais le travail doit continuer. A l'en croire, il faut être prêt pour décembre 2018, date fixée pour la mise en place du fonds qui va soutenir cette initiative de Cacao Forêts. Même si ce fonds n'est pas encore estimé en terme de montant, il se félicite du fait qu'il va appuyer la politique forestière nationale évaluée à 616 milliards Fcfa sur 10 ans. Le ministre a par ailleurs souhaité que la phase de démarrage du plan d'action couvrant la période 2018-2020 soit suivi par une phase d'extension longue d'une durée de 10 ans « pour espérer obtenir des impacts significatifs des actions envisagées ».

« La Fondation mondiale du cacao et environ 30 compagnies sont déterminées à soutenir la mise en œuvre des nouveaux axes stratégiques du gouvernement ivoirien. Nos demeurons un partenaire fiable pour garantir la durabilité du secteur du cacaco, la santé de la planète et la prospérité des producteurs ivoiriens de cacao », a rassuré le président de La Fondation mondiale du cacao, Rick Scobey.

L'initiative cacao forêts réunie les principaux pays producteur de cacao, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana et les industries de chocolat et de cacao a Côte d'Ivoire. Ces acteurs ont signé une déclaration d'intention qui les engage à travailler ensemble afin de mettre fin à la déforestation, à la dégradation des forêts « dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du cacao, en commençant par la Côte d'Ivoire et le Ghana ».