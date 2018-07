Burkina Faso: Conflit inter-communautaire de Solenzo - Le Médiateur du Faso met fin à un conflit de plus de 20 ans

Le Médiateur du Faso, madame Saran SEREME/SERE a séjourné dans la Région de la Boucle du Mouhoun, du 28 au 29 mai 2018.

Objectif, trouver une solution à la crise qui sévit depuis plusieurs années à Solenzo, dans la province des Banwa, entre les populations autochtones et celles allogènes Mossé. Cette crise s'est vue accentuée ces derniers mois avec un risque considérable d'affrontement entre deux camps Bwaba et Mossi.

En rappel, une crise de même nature avait fait deux morts et plusieurs dizaines de blessés en 2010-2011 à SOLENZO et à KOUKA en 2012-2013... Informée du risque d'affrontement entre les communautés, madame le Médiateur du Faso, alors en tournée dans la région du Nord, a effectué le déplacement de SOLENZO.

Elle était accompagnée de monsieur Aboubacar SANOU, Président du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, le Chef de Canton de Dédougou et ses ministres, monsieur Boubacar KOTE, Représentant Régional du Médiateur du Faso dans la Région, J.M. Coulibaly, du Haut-commissaire des Banwa...

Les deux camps, réunis à la résidence du Haut-Commissaire de la Province, ont été reçus tour à tour par madame le Médiateur du Faso, pendant plus de 8 heures afin de trouver une solution consensuelle.

Madame Saran SEREME/SERE a exhorté les deux parties à éviter tout conflit communautaire, source de désastre pour l'ensemble du pays où le déclin du civisme est de plus en plus patent.

Elle a donc proposé comme conseils et solutions :

- le respect des valeurs de bienséance, l'accueil et l'intégration traditionnels, spirituel et moderne du nouveau venu appelé «étranger« car, a-t-elle dit «nous sommes tous venus de quelque part et soi-même ou son proche est étranger quelque part«;

- le respect des valeurs communautaires, traditionnels et administratives existantes, qui s'imposent à tout nouveau venu, visiteur et tout résidant ;

- le respect de l'autorité coutumière et administrative et des normes sociétales ;

- la promotion du respect mutuel entre tous les citoyens et la responsabilité des actes qui peuvent en découler ;

- la possibilité d'organisation reconnue à toute communauté selon leur desiderata dans le respect des normes et valeurs sociétales existantes et sous la coupe de l'autorité traditionnelle et celle administrative existante, à qui elles doivent le respect.

En l'occurrence, pour la communauté citée, elle peut avoir un représentant qui va travailler auprès de l'autorité traditionnelle afin d'être ainsi le garant des valeurs traditionnelles inhérentes à cette communauté dans un esprit d'ouverture et d'intégration.

Satisfecit général

Cela peut faciliter, par une communication plus fluide, les échanges fraternelles, l'intégration communautaire et développer le sentiment d'appartenance.

Par anticipation, des conflits du foncier rural et autres conflits pourraient être évités et résolus plus facilement.

Il y a eu satisfecit général pour les deux camps à la surprise générale à la sortie des discussions car cette crise était très profonde. Du reste, elle a souvent été instrumentalisée pour des fins inavouées. Réunis autour d'une même table, la communauté autochtone dont la délégation était dirigée par le Chef de Canton de Solenzo et la communauté allogène Mossi dirigée par son Représentant non reconnu auparavant, se sont pardonnés et donné la main.

Des excuses profondes ont été présentées au Chef de Canton de Solenzo qui les a acceptées et qui a donné l'assurance que ses portes leur étaient ouvertes à jamais.

Des prières et des rites coutumiers ont été effectués pour marquer l'évènement, effacer les maux qui minaient la communauté et renforcer les nouveaux liens fraternels.

Ce sont des poignées de main, des accolades, qui ont mis fin à plusieurs années de mésententes et de discordes profondes puisque l'on pouvait être excommunié si l'on se présentait même à l'enterrement d'un proche d'un des deux camps selon son appartenance.

Les deux parties ont pris l'engagement devant madame le Médiateur du Faso, d'œuvrer ensemble pour le développement de Solenzo. Madame le Médiateur compte regrouper l'ensemble des fils et filles de la localité pour marquer cette union sacrée retrouvée, faire œuvre utile et travailler pour que Solenzo soit un modèle de cohésion sociale et de paix.

Depuis lors, les deux camps frères se sont rendus mutuellement visite et le Chef de canton de SOLENZO est très ému d'avoir retrouvé la cohésion du temps du règne de son père ( où les populations s'étaient cotisées pour acheter une voiture pour le Préfet, construire l'école, le Centre médical, le CEG, le Poste de police...)

Il existait néanmoins des serpents de mer à SOLENZO et dans le but de renforcer la baisse de la tension sociale constatée lors de la tournée régionale du Médiateur en fin février 2018, elle a rassuré les leaders d'opinions présents, qu'elle a déjà saisi le Premier Ministre, le Ministre en charge des Infrastructures, celui en charge de l'Energie et le Directeur Général de la SONABEL (qui étaient déjà sensibles au problème) à propos des questions épineuses de :

- la route Dédougou-Solenzo et Solenzo-Bobo-Dioulasso afin de désenclaver ce grand bassin de production agricole ;

- la desserte de l'électricité par la SONABEL car Solenzo est le seul Chef-lieu de province à ne pas bénéficier directement.

Elle leur a rappelé que la paix et la cohésion sociale restent le socle de tout développement endogène durable.

Service de la communication du Médiateur du Faso