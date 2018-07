Tunisie: L'histoire s'écrit autrement !...

La Tunisie a été médiocre devant la Belgique qui lui a infligé une correction. Pour l'histoire, l'équipe de Tunisie a concédé devant la Belgique sa plus lourde défaite en phase finale d'une Coupe du monde. C'est aussi cela l'histoire amère du football tunisien. Un football qui a beaucoup régressé ces dernières années. En 2002, la Tunisie a fait match nul face à la Belgique lors du Mondial du Japon et de la Corée du Sud.

En 2002, l'équipe de Tunisie s'est qualifiée au Mondial organisé conjointement par le Japon et la Corée du Sud, et elle a également disputé, quatre ans après, la phase finale de la Coupe du monde qui avait eu lieu en 2006 en Allemagne. Comme en France en 1998, l'équipe de Tunisie n'a pas fait mieux en 2002 et en 2006, se contentant de disputer les trois matches du premier tour avant de rentrer bredouille à la maison.

En effet, si on parle jusqu'à aujourd'hui de l'épopée de 1978, c'est que non seulement la Tunisie a participé pour la première fois de son histoire à une phase finale de la Coupe du monde en Argentine, mais elle est entrée doublement dans l'histoire, puisqu'elle avait battu le Mexique.

