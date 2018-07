Tunisie: Tissages d'une mémoire à Décomposer

Le minutieux et patient travail de tissage à partir de livres historiques, archéologiques, de cartes anciennes et de partitions de musique les transforme en capes qui portent dans leurs plis et fissures les secrets de territoires et d'histoires connus et inconnus, conquis ou abandonnés, reflets des âmes qui les ont habités, construits, détruits ou quittés.

Une exploration de la part de l'artiste d'une réalité qui se transforme, de frontières qui rétrécissent et se dilatent, qui transforment le rapport à l'appartenance et à la possession. Des capes érigées en papier ou imprimées sur le marbre, comme on grave sur la pierre un message du passé destiné à rester. Comme pour marquer le fait que nous sommes quelque part dans le futur de ces histoires et territoires que l'on reçoit/subit en héritage.

Extrait de la présentation de l'exposition : «Où était cet objet dans le temps et l'espace avant l'exposition? A-t-il pris la forme de mon corps? Quels souvenirs aura-t-il? Quels récits dira-t-il et où ira-t-il?» Ce sont là quelques questions que Catalina Swinburn pose avant, pendant et après chaque performance. Elle explique : «Ces papiers ont leur propre vie. Ils deviennent une sculpture, un corps abandonné qui a une histoire, qui trace sa forme. Ils ont gagné une histoire et me rappellent des points de suture de la mémoire qui reste. Toutes les catastrophes culturelles autour du monde où les sites culturels ont été déplacés et d'autres détruits».