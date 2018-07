Tunisie: Un processus complexe

Les contrats de concession sont signés pour des projets éoliens d'une puissance totale installée d'au moins de 300 MW ce qui permettrait de réduire les coûts de transaction et diminuer les prix du kWH proposés par les concessionnaires. Les procédures sont, en outre, appliquées conformément au décret n°96-1125 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession de production d'électricité à des personnes. S'appuyant sur la commission technique des énergies renouvelables, les autorités publiques autorisent les privés à produire l'électricité sous certaines conditions.

Le processus du régime de concession est considéré comme relativement complexe et exige le passage par plusieurs étapes et procédures, ce qui risque de rendre longs les délais nécessaires pour la mise en œuvre des projets sous ce régime. La concession concerne tous les projets de production d'électricité à partir des ressources renouvelables destinées à la satisfaction de la demande de consommation locale avec une puissance électrique installée dépassant les 10 MWc pour les centrales solaires photovoltaïques et 30 MW pour les centrales éoliennes. A noter que l'avis n°1/2016 publié par le ministère des Mines et des Energies renouvelables a fixé la capacité électrique à installer sous le régime de concession durant la période 2017-2020 à 100 MWc pour le solaire en photovoltaïque et 100 MW pour l'éolien.

