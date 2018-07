Tunisie: L'addition devient salée !

Par ailleurs, le tarif des taxis individuels sera augmenté de 50% pour les taxis qui travaillent de 21h00 à 5h00 du matin. Dans le cas où le voyage serait réparti sur deux périodes, la majoration sera appliquée uniquement pour la portion du trajet parcouru durant les heures de nuit. Le tarif des bagages restera par contre inchangé pour les taxis de nuit. L'une des mesures adoptées en faveur des taxis individuels prévoit, par ailleurs, une majoration de trois dinars du tarif indiqué par le taximètre pour les départs à partir de l'aéroport. Préparez vos bourses et remplissez vos poches de monnaie sonnante et trébuchante !

Primo, la prise en charge (frais d'embarquement) passe de 450 à 500 millimes. Secundo, le prix de la distance parcourue tous les quatre-vingt-six mètres sera de 40 millimes désormais. Ensuite, d'autres mesures liées aux conditions de transport et du trajet ont été prises. Le prix du temps d'attente de vingt secondes lorsque le taxi est à l'arrêt devient de 40 millimes. Le colis dont l'une de ses dimensions dépasse 45 centimètres et au-delà d'un poids de dix kilos est payant à raison d'un dinar l'unité. Auparavant il se situait aux alentours de 500 millimes.

Il coupe court à certaines rumeurs : «Seuls les taxis individuels sont concernés par cette majoration». Une exemption salutaire quand on mesure l'affluence des vacanciers qui empruntent massivement les louages pour le transport périurbain et rural. «C'est déjà ça !» comme dit un vieil adage.

