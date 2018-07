Tunisie: Renforcer les règles de la bonne gouvernance

interview

La Tunisie traverse une situation économique difficile d'autant plus que l'Etat n'a pas fixé les grandes lignes de la nouvelle loi de finances et du budget 2018.

D'ailleurs, les fondamentaux économiques ou indicateurs sont alarmants avec un taux d'inflation autour de 7,6%, un taux de chômage élevé, un surendettement de l'Etat, une économie informelle de l'ordre de 54% du PIB. S'ajoute aussi la dépréciation flagrante du dinar tunisien face aux monnaies étrangères (3 dinars contre un euro).

Quelles sont les répercussions de la détérioration de ces indicateurs sur la conjoncture économique actuelle ?

Cette dégradation au niveau des fondamentaux macroéconomiques envoie un message très négatif aux institutions financières nationales et internationales. De plus, les investisseurs étrangers et nos partenaires commerciaux se voient également découragés pour s'installer en Tunisie. En outre, nous avons enregistré une fuite massive des capitaux physiques et financiers de la Tunisie vers le Maroc après la révolution du 14 janvier 2011. D'autant plus que notre pays se trouve dans l'incapacité d'honorer ses engagements financiers extérieurs sachant que le remboursement des dettes extérieures est libellé en monnaie étrangère.

A signaler aussi que face à cette situation, la Tunisie trouve d'énormes difficultés à sortir sur le marché financier international. Et même si elle peut y accéder, cela va se faire avec des conditions insurmontables en termes de marge de risque et de coût de financement.

Comment jugez-vous la réaction du gouvernement face à cette situation?

Je vois, malheureusement, que les autorités nationales et gouvernementales du pays ne réagissent pas suffisamment face à cette dégradation économique. Je considère que le gouvernement devrait être plus responsable pour former un comité de crise afin d'analyser la situation et d'envisager les solutions adéquates pour redresser la barre économique et rectifier le tir. De plus, les décisions de ce comité doivent être appliquées sérieusement dans les régions où il faut accorder plus d'autonomie aux responsables régionaux et les impliquer davantage à trouver les solutions adéquates spécifiques pour chaque région.

Quelles sont les principales solutions envisagées pour faire face à la crise?

Primo, il faut que le gouvernement instaure une politique de renforcement de la bonne gouvernance afin de lutter contre la gestion anarchique des ressources naturelles, financières et humaines qui sont abondantes dans les régions.

Secundo, il faut modifier les textes juridiques qui doivent être basés sur les incitations fiscales pour attirer suffisamment les investissements directs étrangers.

Tertio, et afin de lutter contre les effets néfastes de l'économie informelle (commerce parallèle anarchique), le gouvernement est appelé à renforcer les échanges commerciaux inter-maghrébins et même africains, sachant que l'intégration économique maghrébine montre un grand potentiel surtout au niveau des avantages comparatifs dont peuvent se prévaloir ses pays membres. En effet, l'économie de l'Algérie et de la Libye sont des économies de rentes basées sur les hydrocarbures et le gaz naturel qui sont des secteurs dominants avec un taux de l'ordre de 60% du PIB. En Tunisie et au Maroc, le secteur des services est prédominant accaparant 50% du PIB. Cela dénote la nécessité d'envisager des échanges commerciaux entre les pays du Grand Maghreb afin d'en profiter et de bénéficier de ces complémentarités.