Tunisie: Quand les Tunisiens marchent sur la place Rouge!

Là aussi, nouvelle note réconfortante : aucun incident à déplorer. Une «gifle» aux supporters-casseurs issus du hooliganisme sauvage qui sévit encore dans d'autres pays.

Un plus touristique inespéré

Admirables et étonnamment corrects, les supporters du onze national ont, au final, fait honneur à la Tunisie, en laissant de très bonnes impressions en Russie. On peut même aller jusqu'à parler de coup de foudre provoqué par cette superbe ruée. Coup de foudre, quand on sait que, désormais, et de leurs propres aveux, les Russes aiment plus les Tunisiens et les admirent davantage. Au point que certains évoquent des amitiés et contrats de mariage négociés et conclus, séance tenante ! Coup de foudre aussi, puisque la destination Tunisie est devenue, aux yeux des touristes russes, plus tentante. En atteste la déclaration que nous a faite le propriétaire d'une agence de voyages basée à Tunis.

De retour de Moscou, ce dernier nous a confié que «l'impact de ce Mondial a été tel que j'ai pu arracher sur place quelque 170 réservations de séjour russes pour le mois de septembre», ajoutant que «certains de mes collègues, approchés par des TO moscovites, ont fait mieux». Dans la foulée, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, sur insistance de la ministre en personne, a sauté lui aussi sur cette occasion, pour booster le marché russe, avec l'étroite collaboration de son homologue bolchevique. Et là, balançons cette anecdote qui dit que «d'un rien, le foot a donné à notre tourisme ce que les milliards investis par notre ministère spécialisé n'ont pu donner». Sans commentaires...