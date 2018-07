Tunisie: Un souci de visibilité

Le taux de chômage élevé constitue l'une des manifestations les plus visibles, et est une illustration d'un manque d'adéquation entre l'offre et la demande, surtout en ce qui concerne les diplômés de l'enseignement supérieur. Ajoutons à cela l'amplification de l'emploi informel qui reflète un effritement de la valeur du travail, selon Mme Hallab.

« Ce qu'on propose à court terme est la mise en place d'un plan d'ajustement consensuel pour pouvoir relancer l'économie. A moyen terme, il faudrait accélérer les réformes, que ce soit au niveau de l'administration, de la fiscalité et de la décentralisation. Il est important d'avoir une vision claire traduite par une politique inclusive orientée vers les jeunes, les femmes et les régions », a-t-elle insisté.

Instabilité

Mais disons que les soucis des investisseurs qui sont sur le terrain sont assez urgents. Les chefs d'entreprise présents lors du débat ont évoqué les négociations sociales qui se font à un rythme n'offrant pas de visibilité pour leurs investissements, l'instabilité du climat social, l'instabilité du cadre fiscal et aussi des législations, le manque de formation des cadres dans certains secteurs et aussi le taux élevé des cotisations sociales.

Pour Samia Baccouche, directrice générale du travail au ministère des Affaires sociales, plusieurs réformes juridiques et institutionnelles ont été effectuées en vue d'améliorer le climat des affaires et de garantir la compétitivité de l'entreprise économique, à l'instar de la nouvelle loi sur l'investissement, la loi sur les avantages fiscaux, la loi sur les procédures collectives et le décret-loi sur la liste négative des activités économiques soumises à autorisation.

Renforcer le contrôle

En ce qui concerne le climat social, Mme Baccouche a indiqué que le ministère cherche à favoriser un dialogue social serein. Ce dialogue a permis, selon elle, de baisser le nombre de grèves durant les quatre derniers mois de 2018, soit -7% par rapport à la même période en 2017 et -24% par rapport à la même période en 2016. Le nombre des ouvriers ayant participé à ces grèves a baissé de 2%.

Au niveau de l'investissement néerlandais, la responsable du ministère des Affaires sociales a affirmé que les investisseurs néerlandais présents en Tunisie ont maintenu leurs investissements malgré les aléas de l'économie tunisienne. « Les investissements directs néerlandais ont atteint 64,8 MDT en 2017, soit une augmentation de 134,2% par rapport à l'année 2016, permettant la création de 530 postes d'emploi supplémentaires. De même, le climat social au sein des entreprises néerlandaises, dont le nombre s'élève à 86 pour 13.430 employés au 31 décembre 2017, demeure stable », a-t-elle souligné.

En réponse aux questions des investisseurs concernant la Cnss, Leila Naîja, directrice centrale des affaires communes à la Caisse, a indiqué que l'emploi informel a pris de l'ampleur depuis 2011. Un constat face auquel la Cnss a pris quelques mesures, en renforçant le nombre de contrôleurs et en adoptant une nouvelle stratégie pour le ciblage des entreprises. Une nouvelle application informatique a été mise en place pour la gestion des risques.

«Nous avons entamé une campagne de contrôle pour faire face à ce phénomène. Il est vrai que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous avons 160.000 employeurs et 600.000 travailleurs non salariés. Pour cela, nous avons adopté un système de ciblage en faisant des recoupements avec d'autres administrations pour contrôler les fraudeurs et combattre l'emploi informel», a expliqué Mme Naîja. Par fraude, on entend la sous-déclaration, la minimisation des salaires ou bien le non-paiement des cotisations sociales. Pour les entreprises en difficultés, la Cnss a aussi prévu une phase préliminaire leur permettant de se mettre d'accord avec la Cnss sur un rythme de paiement selon leurs capacités financières.