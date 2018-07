Tunisie: Un «tue-tourisme» par excellence

Première mauvaise surprise, le bonhomme n'a pas pris la peine d'apporter la commande, comme il se doit sur un plateau. Il est revenu un verre à chaque main, tenus, s'il vous plaît du côté des bords là où le client mettra ses lèvres pour boire.

Il y a les pailles vous pourriez me dire. Oui, mais dans quelles conditions ces objets à l'hygiène douteuse sont-ils stockés et avec quelle hygiène sont-ils manipulés ?

Sans donner le coup d'éponge de rigueur pour nettoyer le plan de la table, resté gluant et sur lequel trône un cendrier sale et ébréché, il y pose les deux verres en question et aussi sans ces fameuses sous-tasses en papier, gamme du café oblige. Autre mauvaise surprise, l'absence de ticket pour l'addition, ce qui veut tout simplement dire, arnaque.

Plus tard, et voulant de notre côté quitter les lieux, il nous annonce une addition sale... . euh salée, soit, tenez-vous 10,800 DT pour deux verres à pied minuscules contenant de la citronnade... tiède et un service digne de l'auberge des Thénardier dans le célèbre roman «Les misérables» de Hugo. Cela n'a qu'un seul nom, «tue-tourisme».